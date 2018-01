Motoristas e cobradores da zona norte de SP voltam ao trabalho

Os sete mil trabalhadores, entre motoristas e cobradores de ônibus, do Grupo Sambaíba, voltaram ao trabalho por volta das 11h15 desta quinta-feira, 5, após paralisação de mais de sete horas. Segundo o Sindicato dos Condutores de São Paulo, as diretorias da entidade e da viação se reuniram durante a manhã e decidiram liberar os funcionários para voltarem ao trabalho. A discussão das reivindicações serão retomadas nesta tarde.

O pedido para a volta ao trabalho foi feito pela Secretaria Municipal de Transportes, de acordo com o sindicato. Cerca de 620 mil pessoas foram afetadas com a paralisação apesar da liberação de 490 ônibus do Paese. Os motoristas e cobradores já estão retomando o trabalho e a circulação dos coletivos das 143 linhas das quatro empresas do grupo deve ficar normalizado dentro de uma hora, segundo previsão do sindicato.

Centenas de funcionários se reuniram nesta manhã em frente à empresa. Foto: Werther Santana/AE

A reunião entre o sindicato, diretoria da empresa e de representantes da Secretaria de Transportes acontecerá na sede da secretaria, às 16 horas. Uma assembleia será marcada entre a entidade e os trabalhadores durante a madrugada desta sexta-feira, 6, para o repasse da proposta da secretaria, segundo informou o sindicato.