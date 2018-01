Motoristas devem evitar trafegar pela Av.Roque Petroni Junior

Os motoristas devem evitar trafegar pela Avenida Roque Petroni Junior, na região sul de São Paulo, nesta segunda-feira, 8, segundo orientação da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

O rompimento de uma adutora da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), próximo a Avenida Doutor Chucri Zaidan, interdita totalmente a pista sentido Marginal do Pinheiros da via desde a manhã do domingo, 7, provocando lentidão na região.

A tubulação, de 1,5 metro de diâmetro, se rompeu por volta das 5 horas em frente ao Shopping Morumbi. Uma hora depois, técnicos da Sabesp fecharam o registro da rede para iniciar o conserto. Cerca de 750 mil pessoas estão sem água. Segundo a Sabesp, o fornecimento de água deve voltar ao normal ao longo desta segunda.

Desvios

Os veículos que seguem pela Avenida Dr. Chucri Zaidan, sentido Avenida dos Bandeirantes, deverão seguir a esquerda na Rua Professor José Leite Oiticica e Avenida Chucri Zaidan, sentido Morumbi, acessando novamente a Avenida Roque Petroni Junior, sentido Marginal Pinheiros.

Rotas alternativas

Os veículos que seguem pela Avenida Roque Petroni Junior, sentido Marginal Pinheiros, poderão utilizar a Rua Bacaetava, sentido Avenida dos Bandeirantes, acessando a Avenida do Morumbi, sentido Marginal Pinheiros. Outra opção de desvio é utilizar as avenidas Dr. Chucri Zaidan, Morumbi e Jornalista Roberto Marinho.