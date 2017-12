Motoristas devem evitar região da Avenida Ibirapuera, diz CET

Os motoristas devem evitar a região da Avenida Ibirapuera na tarde desta segunda-feira, 26. A recomendação é para evitar o trecho próximo à Rua Macuco, no sentido bairro da avenida, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). De acordo com a CET, a recomendação é motivada por conta da remoção de um poste que interdita a faixa da direita, podendo provocar lentidão. Veja também: Especial: como o trânsito parou SP e números da frota Especial: dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Por volta das 14 horas desta segunda, o trânsito era bom na capital, que registrava 12 km de lentidão. O pior trecho está no sentido Ayrton Senna da Marginal do Tietê. O motorista enfrenta quase 6,5 km de trânsito ruim, na pista expressa, entre a Ponte Júlio de Mesquita Neto e a Rua Azurita.