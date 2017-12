Motoristas devem evitar a Radial Leste nesta tarde

A capital paulista acumulava 89 km de congestionamento por volta das 18h30 desta quinta-feira, 29. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a lentidão estava abaixo da média para o horário, segundo monitoração dos 835 km de vias. Neste horário, a Radial Leste tinha o pior ponto de lentidão da cidade, com 8,2 km de filas em direção ao bairro, a partir da Rua Wandenkolk. Veja também: Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua O trânsito estava ruim também para quem seguia pelo Corredor Norte-Sul em direção a Santana. A via acumulava 5,2 km de engarrafamento, desde o Viaduto Pedro de Toledo até a Rua Jaceguai. A Marginal do Tietê também tinha outros 7,7 km de lentidão no sentido Ayrton Senna, desde a Ponte Freguesia do Ó até a Rua Azurita.