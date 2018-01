Motoristas de vans escolares protestam contra cadeirinha em SP

SÃO PAULO - Motoristas de vans escolares realizam na cidade de São Paulo, neste sábado, 10, protesto contra a padronização nacional dos veículos e a obrigatoriedade das cadeirinhas para bebês e crianças. A concentração começou por volta das 9h, na Praça Charles Miller, no Pacaembu, zona oeste, e o ato será encerrado na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), no Ibirapuera, zona sul.

Organizadores afirmam que cerca de 2 mil veículo participam da manifestação. Eles vão sair em carreata pela Marginal do Tietê e Avenida Tiradentes, depois passar pela Avenida 23 de Maio e seguir até o Aeroporto de Congonhas, na zona sul. Por fim, os motoristas protestam na frente da Alesp.

Segundo o diretor social da União Geral do Transporte Escolar (Ugtesp), Jorge Formiga, os motoristas estão preocupados com a obrigatoriedade de uso das cadeirinhas para crianças entre um e quatro anos. "A Resolução 541, do Contran (Conselho Nacional de Trânsito), vai entrar em vigor a partir de fevereiro", diz.

"Isso é um transtorno porque as cadeirinhas não representam segurança e as vans teriam de ter outra estrutura para acomodá-las", afirma Formiga. "Nossas vans são desenvolvidas e apropriadas para transportar crianças dessa idade. Somos a favor de segurança, mas de uma forma que acrescente. Não com um resolução que não foi pensada, mas sim imposta."

Os manifestantes também são contrário à padronização nacional da frota. "Quando a gente analisa as especificações, percebe que seremos obrigados a trocar a vans por ônibus. Em São Paulo não vai caber. Sem contar que o custo para o motorista é muito maior", diz o diretor da Ugtesp.