Motoristas de SP ainda acham valor do imposto alto demais Pode-se dizer que o IPVA vai ficar 7% mais barato no ano que vem mas, para os paulistanos ouvidos pelo Estado, o valor continua bem mais caro do que eles acham justo pagar. O vendedor Antônio de Carlos, de 49 anos, pensa exatamente assim. Ele é proprietário de um Fox ano 2008 e pagou cerca de R$ 1,1 mil em IPVA em 2010. "É um assalto à mão armada", afirmou.