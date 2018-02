Motoristas de ônibus do ABC mantêm greve nesta sexta-feira

SÃO PAULO - Os motoristas de ônibus do ABC paulista decidiram manter a greve da frota que serve os municípios de Santo André, São Bernardo, São Caetano, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Nova assembleia acontece na sexta-feira, 3, às 9h. O transporte municipal e intermunicipal é afetado.

Sindicalistas mantêm greve até assembleia à noite

Liminar obtida pela EMTU obriga a manutenção do serviço de 80% dos ônibus no horário de pico, com 60% da frota operando. A multa pelo descumprimento da decisão é de R$ 200 mil reais, mas o Sindicato dos Motoristas disse não ter recebido nenhum documento.

De acordo com a EMTU, pouco antes das 18h, 11 empresas estavam paradas, outras seis operavam parcialmente e 2 trabalhavam normalmente.

Os motoristas pedem 15% de reajuste salarial, enquanto as empresas oferecem 8% de aumento. A greve atinge cerca de 130 linhas, em 850 ônibus, que atendem 550 mil pessoas.