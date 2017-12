Motoristas de micro-ônibus intermunicipais protestam no centro

SÃO PAULO - Cerca de 60 motoristas e cobradores de micro-ônibus que fazem linhas intermunicipais na Região Metropolitana de São Paulo protestam na manhã desta terça-feira, 12, em frente à Secretaria dos Transportes Metropolitanos, na Rua Boa Vista, região central da capital paulista. Segundo a Polícia Militar, aproximadamente 40 coletivos bloqueiam duas faixas da via.

De acordo com a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU), os manifestantes são do serviço da Reserva Técnica Operacional (RTO) e protestam contra a decisão judicial que os impede de circular na região da Bacia do Juqueri, que abrange os municípios de Caieiras, Cajamar, Francisco Morato, Franco da Rocha e Mairiporã, na Grande São Paulo. Ainda segundo a EMTU, eles foram transferidos para 11 linhas das regiões de Cotia, Osasco e Carapicuíba.

Segundo a São Paulo Transporte (SPTrans), desde as 6h40 desta terça-feira, 10 linhas de ônibus que saem do Terminal Parque Dom Pedro II estão sendo desviadas da região da Rua Boa Vista.