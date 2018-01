Motoristas da Viação Imigrantes protestam no ABC

Cerca de 150 motoristas da Viação Imigrantes, que atende a região do Grande ABC paulista, paralisaram suas atividades na madrugada desta segunda-feira, 15, segundo informações da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU). A paralisação ocorreu entre as 3h30 e 8h10 por motivos internos da empresa, de acordo com a EMTU. Segundo a rádio CBN, o protesto foi motivado pela permanência do gerente operacional da empresa. Segundo a EMTU, pelo menos 24 linhas ficaram inoperantes durante o período. Pelo menos 10 mil usuários foram afetados com a paralisação. A EMTU, Empresa Metropolitana de Transportes urbanos, solicitou às empresas que atuam na região para colocarrem mais coletivos, para não atrapalhar os usuários.