Motoristas antecipam volta e Imigrantes tem tráfego intenso

O movimento é intenso nesta sexta-feira, 2, nas rodovias que ligam o litoral á capital paulista. No Sistema Anchieta-Imigrantes, apesar do tráfego intenso, não há pontos de lentidão, segundo informa a Ecovias. Do total de 420 mil pessoas que desceram a serra desde o dia 29 de dezembro, 289.800 já regressaram. Só na última hora, 5.859 veículos passaram em direção à capital. O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) informa que a Tamoios e a Mogi-Bertioga (SP-98) apresentam lentidão no trecho de serra, com neblina e garoa. Na SP-55, que liga o Rio a Santos, e na padre Manoel da Nóbrega, sentido São Paulo, o tráfego também é intenso, mas sem ocorrências. Segundo as Polícias Rodoviária Federal (PRF) e Militar Rodoviária, não houve acidentes graves nas últimas horas. Dutra liberada A rodovia Presidente Dutra já foi liberada nos dois trechos em que houve tombamento de veículos. O primeiro, que interditou o acesso da marginal Tietê à pista expressa da rodovia, foi desbloqueado às 14h47, segundo a concessionária Nova Dutra. O segundo, também liberado no início da tarde, estava interditado na região de Piraí (RJ) após o tombamento de uma carreta por volta das 6h30 da manhã. A concessionária informou que uma pessoa se feriu e o acidente chegou a causar 4 km de congestionamento. Segundo a Nova Dutra, o tráfego é normal ao longo de toda a rodovia, apesar das chuvas que caem em pontos isolados. Texto ampliado às 17h40