Motorista transforma galões de azeitona em cisterna

Galões de azeitona de 260 litros estão virando cisternas de água nas mãos do motorista Marcelo de Carvalho, de 47 anos. Os reservatórios passaram a ser uma fonte de renda para o morador do Imirim, na zona norte de São Paulo, que transforma os recipientes usados para guardar o produto em equipamentos para água potável, com filtros, torneiras e compartimentos para encaixar as calhas.

“Minha mulher viu na internet como montar as cisternas, pediu para eu fazer uma para casa e agora eu estou vendendo. Não vou ficar rico fazendo isso, mas ajuda na compra do supermercado”, afirmou o motorista, no corredor de sua casa.

Em um estreito corredor cheio de galões, Carvalho monta as cisternas e vende por até R$ 130 para moradores da região que têm ficado sem água por causa da redução da pressão noturna.

“Meu lucro é de R$ 30. Às vezes vendo uma cisterna por dia. O que me deixa empolgado é que agora eu tenho ido à casa das pessoas montar as cisternas e explicar como usar”, diz. Na casa de Carvalho, a cisterna é usada para lavar a roupa, fazer comida e limpar o quintal.

No bairro, diversos moradores compraram o equipamento. A dona de casa Renilda Magalhães, de 50 anos, é uma das clientes. “Eu guardo água potável no latão. Aqui, já ficamos dois dias sem conseguir tomar banho porque não deu tempo de encher a caixa d’água”, afirmou a dona de casa, que vive com outras quatro pessoas.

O motorista compra os galões em ferros-velhos da zona norte. “Sente o cheiro dele. É de azeitona mesmo e é bem difícil de tirar, deixar novo e vender”, diz. Segundo ele, a limpeza é feita com água e vinagre.