Motorista terá que pagar pedágio na Régis em Barra do Turvo

A partir da próxima segunda-feira, 18, será iniciada a cobrança de pedágio no km 542 da Rodovia Régis Bittencourt, no município paulista de Barra do Turvo, na divisa com o Paraná. Os donos de carros terão de desembolsar R$ 1,50 e os de moto, a metade desse valor. Para caminhões, ônibus e automóveis com reboque, a tarifa varia de R$ 3 a R$ 9, conforme o número de eixos.

A cobrança será feita nos dois sentidos da estrada. Há 12 cabines para a cobrança manual e 4 para a automática, do sistema Sem Parar. A Autopista Régis Bittencourt, empresa responsável pela via, informou que se trata da última das seis praças previstas no contrato de concessão. Apenas uma delas é no Paraná: km 57, em Campina Grande do Sul. As demais estão situadas nos municípios paulistas de São Lourenço da Serra (km 299), Miracatu (km 370), Registro (km 427) e Cajati (km 485).

Segundo a Autopista, as tarifas estão de acordo com o contrato assinado com o governo federal em 14 de fevereiro do ano passado. O documento estabelece que o valor oferecido no leilão seja corrigido pela variação do Índice Nacional de Preços de Consumidor Amplo (IPCA) de junho de 2007 ao mês anterior do início da cobrança na rodovia.