Motorista sobe em calçada, mata duas pessoas e foge em Sorocaba

SOROCABA - Um motorista perdeu o controle do carro domingo (24), subiu na calçada e atropelou e matou duas pessoas, em Sorocaba (SP). O veículo, um Fiat Dobló, só parou depois de atingir e derrubar um muro. O motorista, identificado como Adegilson Henrique de Souza, e um rapaz que o acompanhava fugiram do local, deixando no veículo as respectivas esposas, feridas no acidente. A Polícia Civil acredita que o causador do acidente dirigia embriagado. Policiais deram buscas em sua casa, mas não o localizaram. Até a tarde desta segunda-feira, ele não tinha se apresentado.

O acidente ocorreu na Av. Itavuvu, uma das principais vias da zona norte. As vítimas, Fernando William Fogaça, de 23 anos, e Robson Marques Costa, de 29, voltavam a pé de um shopping situado nas proximidades. O veículo dirigido por Adegilson atingiu-os sobre a calçada, prensando os corpos contra o muro. Os dois rapazes morreram na hora. Quando a Polícia Militar chegou, encontrou apenas as mulheres feridas e os dois amigos já mortos. A esposa do motorista, Socorro Teodósio Silva Barros, de 37 anos, e a irmã dela, Simone Laurentino da Silva, de 28, foram levadas para o Hospital Regional e receberam alta no domingo.

Elas não souberam explicar a causa do acidente nem porque seus maridos fugiram. O delegado seccional de Sorocaba, Marcelo Carriel, disse que a fuga do local do acidente agrava a situação do motorista. Ele será indiciado por homicídio culposo, mas pode ser reclassificado como dolo eventual, se ficar comprovado que dirigia após ingerir álcool.