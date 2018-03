Motorista sem ticket não tem de pagar multa O governador do Rio, Sérgio Cabral, sancionou ontem lei estadual que proíbe cobrança de multa de motoristas que perderam comprovante de entrada em estacionamentos. Os estabelecimentos passam a ser responsáveis por registrar o horário de entrada do veículo. E, em caso de perda do ticket, o motorista deve pagar apenas pelo período em que esteve no local. A lei também proíbe cobrança mínima de horas.