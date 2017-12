Motorista sem habilitação atropela e mata jovem em Santo André

SÃO PAULO - O adolescente Jhonathan Wesley da Silva Santos, de 15 anos, foi atropelado e morto por volta das 18h30 de ontem, na Estrada do Pedroso, em Santo André, Grande São Paulo. O veículo, segundo a polícia, era conduzido por Bruno José Gonçalves da Silva, de 19 anos, que não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A vítima andava de bicicleta no momento do acidente e morreu no local, após ser atingida.

Com ferimentos leves, Bruno foi encaminhado ao pronto-socorro e será autuado em flagrante por homicídio culposo. Até o início da madrugada desta quarta-feira, o corpo da vítima não havia sido retirado do local, pois era esperada a chegada da perícia.

Parentes do rapaz morto afirmam que o trecho onde ocorreu o acidente é muito mal sinalizado e não possui inibidores de velocidade, como lombadas ou radares fotográficos. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Santo André.