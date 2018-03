Motorista que vem do litoral sul e Baixada Santista enfrenta lentidão

Vários trechos de congestionamento eram registrados às 16h45 deste domingo, 14, nas estradas que trazem o motorista do litoral sul e Baixada Santista para a capital paulista.

Há lentidão entre os quilômetros 19 e 18 da Rodovia dos Imigrantes, em razão do capotamento de um veículo que causa bloqueio de uma faixa; congestionamento de 3,5 quilômetros pela Piaçaguera-Guarujá entre a saída do Guarujá e a praça de pedágio.

Há registro também de quatro quilômetros de lentidão pela rodovia Padre Manoel da Nóbrega, no trecho de Praia Grande, entre os quilômetros 292 e 287; mais cinco quilômetros pela Imigrantes no trecho de semáforos, entre os quilômetros 70 e 65; e pela pista norte da Anchieta, lentidão entre os quilômetros 46 e 42, reflexo de um acidente, mas com pista já liberada.

O Sistema Anchieta-Imigrantes opera no esquema 2 x 8, no qual o motorista utiliza a pista norte das rodovias Anchieta e Imigrantes e a pista sul da Imigrantes em direção ao planalto, restando apenas a pista sul da Anchieta para quem deseja descer a serra.