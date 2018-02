Motorista que não pagar multa pode ficar com o 'nome sujo' em São Paulo

SÃO PAULO - A Prefeitura de São Paulo vai protestar, a partir de agora, os débitos de multas de trânsito, levando o nome do motorista devedor ao cadastro de inadimplentes.

Segundo portaria publicada no último dia 2 no Diário Oficial, a medida foi tomada devido a existência de um expressivo volume de multas de trânsito não pagas. Inicialmente serão inscritos no Cadastro Informativo Municipal (Cadin) 697.158 proprietários de veículos, relativos a quantidade de 2.879.299 multas de trânsito não pagas entre 2006 e 2009. O valor dessas multas chega a mais de R$ 445,6 milhões.

O Sistema da Administração de Penalidades Aplicadas a Infrações de Trânsito (APAIT) deverá transmitir os dados do motorista, do veículo e da infração cometida ao Sistema da Dívida Ativa (SDA).