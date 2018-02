Motorista que matou dois sobre calçada vai à polícia em Sorocaba (SP)

SOROCABA - O motorista que subiu com o carro na calçada, atropelou e matou duas pessoas e fugiu do local do acidente, domingo, em Sorocaba, apresentou-se nesta terça-feira (26) à Polícia Civil. Acompanhado de advogado, Adegilson Henrique de Souza alegou que perdeu o controle do veículo que dirigia, um Fiat Dobló, porque foi fechado por outro carro. Ele negou que tivesse ingerido bebida alcoólica. O acidente, na Av. Itavuvu, uma das mais movimentadas da zona norte, causou a morte dos amigos Fernando William Fogaça, de 23 anos, e Robson Marques Costa, de 29, que voltavam de um shopping.

No veículo, com Souza, estavam sua mulher e um casal de amigos. As duas mulheres ficaram feridas. Mesmo assim, os dois rapazes fugiram, deixando-as no carro. Elas foram socorridas pela Polícia Militar. Souza alegou que ficou com receio de ser agredido pelas pessoas que estavam na rua. Ele vai responder em liberdade pelo crime de duplo homicídio culposo, sem intenção de matar. A Polícia Civil aguarda dados da perícia no carro, no local do acidente e os laudos do Instituto Médico Legal (IML). Além das pessoas que estavam no veículo, testemunhas que presenciaram o acidente serão chamadas a depor.