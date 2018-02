Motorista que matou 2 em calçada se entrega O motorista que subiu com o carro na calçada, atropelou e matou duas pessoas e fugiu do local do acidente, no domingo, em Sorocaba, apresentou-se ontem à Polícia Civil. Com advogado, Adegilson Henrique de Souza alegou que perdeu o controle do veículo, um Fiat Doblò, porque foi fechado por outro carro. Ele negou que tivesse bebido e alegou que ficou com medo de ser agredido pelas pessoas que estavam na rua. Ele vai responder em liberdade pelo crime de duplo homicídio culposo (sem intenção).