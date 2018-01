Motorista que for ao centro de SP vai enfrentar trânsito ruim

O trânsito está tranqüilo em São Paulo na manhã desta terça-feira, 23, mas o motorista que for ao centro realizar as últimas compras para o Natal deve enfrentar lentidão. Por volta das 8h50, a região central era a que tinha mais congestionamento. Dos 17 km de lentidão no horário, 11 km estavam concentrados no centro, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). A maior parte do trânsito estava na região do Mercado Municipal e na Rua 25 de Março. Veja também: Confira o que abre e o que fecha em São Paulo no Natal Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua O ponto com mais trechos congestionados era a Avenida do Estado. Os motoristas trafegavam com velocidade menor entre as Ruas 31 de Março e João Alfredo, e entre Avenida Mercúrio e 31 de Março, no sentido Santana. No outro sentido, a lentidão estava entre a Avenida Mercúrio e Rua da Cantareira. Texto alterado às 8h58 para acréscimo de informações.