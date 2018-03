Motorista que deixa SP encontra lentidão nas principais rodovias

SÃO PAULO - Os motoristas que deixam São Paulo no início da noite desta sexta-feira, 3, véspera de feriado nacional do Dia de Independência, encontram congestionamento nas principais rodovias.

A Via Anchieta tem lentidão, sentido litoral, na região de planalto, entre o km 16 e 18, no trecho de serra entre o km 53 e o 55, e na Baixada Santista entre o km 64 e o km 65. No sentido capital paulista, a via tem tráfego carregado entre os kms 16 e 10, por excesso de veículos.

O movimento também é intenso na descida de serra pela Rodovia dos Imigrantes, mas sem pontos de parada. A Cônego Domênico Rangoni registra morosidade, no sentido Guarujá, entre o km 274 e o 268, e, no sentido Cubatão, entre o km 262 e o 270.

Na Rodovia Presidente Dutra há fluxo moroso, sentido Rio, do km 231 ao 223, na pista marginal, em São Paulo, e do km 225 ao 220, na pista expressa, em Guarulhos.

Em direção a São Paulo, a rodovia registra tráfego ruim entre os kms 217 e 221, na pista marginal, em Guarulhos.

Já a Rodovia dos Bandeirantes tem lentidão, no sentido interior, do km 26 ao 30, em Perus, sentido interior, e do km 88 ao 93, em Campinas.

A Via Anhanguera apresentava tráfego intenso, sentido capital, do km 14 ao 18, em São Paulo, e entre os kms 56 e 62, em Jundiaí.

A Rodovia Ayrton Senna apresenta trânsito carregado do km 13 ao 23, no sentido interior, entre São Paulo e Guarulhos, e, no sentido São Paulo, do km 23 ao 19, em Guarulhos. Nas rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt, o trânsito segue tranquilo, nos dois sentidos.