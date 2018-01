Motorista que atropelou ciclista na Paulista pega seis anos de prisão

SÃO PAULO - O juiz Waldir Calciolari, da 25.ª Vara Criminal Central da Capital, condenou nesta segunda-feira, 2, Alex Kozloff Siwek, de 22 anos, pelo atropelamento do ciclista David Santos Sousa, de 22 anos, na Avenida Paulista, em março do ano passado. O motorista, que havia ingerido álcool antes do acidente, também deixou de prestar socorro à vítima. A pena foi fixada em seis anos de detenção, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 60 dias-multa (cada uma no valor de um salário mínimo) e suspensão da habilitação por cinco anos. Siwek poderá apelar da decisão em liberdade.

Na sentença, o magistrado enumerou 12 itens que demonstram a autoria e a materialidade criminosas atribuídas ao réu. Testemunhas confirmaram que o acusado dirigia em velocidade acima da permitida e invadiu a faixa reservada ao tráfego de bicicletas, delimitada por cones. Sousa ainda processa Siwek por danos morais e materiais. Em entrevista ao Estado há cerca de três meses, o advogado Ademar Gomes da vítima afirmou que a ação se arrastará por anos.