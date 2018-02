Motorista que atropelou 17 ciclistas vai a júri A juíza da 1.ª Vara do Júri de Porto Alegre, Carla Fernando De Cesaro, determinou que Ricardo Neis, de 48 anos, que atropelou 17 ciclistas em 2011, vá a júri popular. O funcionário do Banco Central é acusado de 17 tentativas de homicídio. Neis está em liberdade e pode recorrer. Ele diz ter se desesperado com a agressividade dos ciclistas e acelerado para proteger o filho.