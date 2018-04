Motorista preso com maconha e crack na Rodovia Castello Branco

SÃO PAULO - O motorista de um Gol foi detido, no início da noite de quarta-feira, 16, transportando 34 quilos de maconha e 19,5 quilos de crack escondidos em um fundo falso do porta-malas e no interior dos bancos do veículo, que foi parado por policiais rodoviários no quilômetro 111, após a praça de pedágio, da Rodovia Castello Branco, em Boituva, interior paulista.

O traficante, parado numa blitz, afirmou à PM que havia adquirido a droga em Ponta Porã (MS) e que, por R$ 3 mil, deveria levá-la até um receptador, que o estaria esperando na capital paulista. Tanto o carro, como a droga e o acusado foram encaminhados para a Delegacia de Boituva.