Motorista poderá ver índice de lentidão pelo celular A mudança do monitoramento eletrônico da cidade faz parte do plano da Prefeitura de estímulo do uso de ônibus. A proposta é fornecer ao cidadão, pela internet e pelos celulares, uma comparação entre a velocidade dos carros e dos ônibus. "No site, haverá informação sobre a velocidade média por corredor: quanto está andando o corredor de ônibus e quanto está a via. Aí, nas rádios, vão falar: 'Corredor Rebouças: quem está de ônibus, 20 km/h; quem está de carro, 9 km/h'", diz o secretário municipal de Transportes, Jilmar Tatto.