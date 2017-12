Motorista perde o controle e bate Porsche em poste

Solange Spigliatti, do estadao.com.br,

O motorista de um Porsche perdeu a direção do carro e bateu contra um poste de sinalização na Rua da Consolação na manhã desta quarta-feira, 14. O acidente aconteceu na região da Avenida Paulista, perto da Rua João Guimarães Rosa, no começo da manhã. Ninguém ficou ferido, mas o acidente causava lentidão no local, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). O carro teve que ser removido para a pista contrária, onde o trânsito estava menos carregado, para evitar congestionamento. O acidente aconteceu por volta das 6 horas desta quarta-feira e esperava a chegada da perícia para ser tirado da pista.