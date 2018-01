Motorista leva pedrada, bate ônibus e derruba grade do Villa-Lobos

SÃO PAULO - O motorista de um ônibus foi atingido por uma pedra, perdeu o controle da direção e se chocou contra uma grade no Parque Villa-Lobos, no Alto de Pinheiro, zona oeste da capital paulista, na madrugada deste sábado, 29. Por causa da colisão, parte do gradeamento desabou e a dianteira do veículo invadiu a área do parque.

Quatro passageiros estavam no ônibus no momento do ataque, por volta das 3h40, na Avenida Queiroz Filho, segundo informações da Polícia Militar. Aos policiais, as testemunhas disseram que um grupo de pessoas, aparentemente formado por menores de idade, atirou uma pedra de grande porte contra o veículo. O para-brisa foi estilhaçado e o motorista acabou atingido.

O condutor perdeu o controle do veículo e terminou invadindo o Parque Villa-Lobos. Ele precisou ser socorrido para o Hospital das Clínicas com ferimentos leves no rosto, mas já foi liberado. Nem o cobrador nem os passageiros ficaram feridos e os criminosos conseguiram fugir.

O bando ainda seria visto nas proximidades do local do ataque, mas não foi localizado pela PM, em buscas na região. O caso foi registrado no 91º Distrito Policial (Ceagesp).