Motorista pega estrada cheia na saída para o feriado de Tiradentes

SOROCABA - O paulistano que decidiu aproveitar ao máximo o feriado prolongado de Tiradentes, viajando a partir da tarde desta quarta-feira, 20, já pegou trechos parados nas principais rodovias.

A Bandeirantes tinha 23 quilômetros de congestionamento entre a capital e Campinas, distribuídos em três trechos, no início da noite. O pior deles, na região de Jundiaí, tinha filas de veículos entre o km 41 e o km 53. Na Anhanguera, o trânsito travava do km 16 ao 21, em Caieiras, e do 50 ao 61, em Jundiaí.

O excesso de veículos tornava complicada também a saída para o interior pela Castelo Branco. O congestionamento seguia da saída do Cebolão, ainda na capital, até o pedágio do km 33, em Jandira.

Quem seguia para Curitiba, enfrentava 10 quilômetros de fila na Serra do Cafezal, entre Juquitiba e Miracatu. Na Fernão Dias, eram 7 quilômetros de congestionamento em Mairiporã e 8 na altura de Atibaia. De acordo com os boletins das concessionárias, não havia registro de acidentes graves.