Motorista não deve parar 1. Evite parar o carro em rodovias, especialmente à noite e em locais sem iluminação. Na Rodovia Fernão Dias, por exemplo, tenha cuidado ao trafegar principalmente no trecho urbano, do km 79 em diante, por causa de onda de assaltos registrada no começo do ano, segundo a Polícia Rodoviária Federal.