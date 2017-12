Um motorista morreu na manhã de ontem após perder o controle do veículo e cair em uma ribanceira, no km 80 do Rodoanel, sentido Mauá-São Bernardo do Campo, no ABC paulista. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, as causas do acidente ainda estão sendo investigadas. O caso foi encaminhado para o 3.º Distrito Policial de São Bernardo do Campo.