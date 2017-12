Motorista morre em acidente com carreta na Rodovia Castelo Branco

SOROCABA - Uma carreta carregada com caixas de leite capotou na madrugada desta sexta-feira, 13, no km 88 da Rodovia Castelo Branco, em Sorocaba. O motorista ficou prensado na cabine e morreu na hora. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, ele pode ter dormido ao volante.

O acidente aconteceu na pista sentido capital e parte da carga caiu na pista. Uma faixa da rodovia ficou interditada. Houve lentidão no trecho durante o serviço de remoção da carga.

O tráfego era intenso na Castelo na manhã desta sexta-feira, indicando que muitos paulistanos anteciparam a saída do carnaval. Uma carreta com carga de grande dimensão - uma peça de usina hidrelétrica - sofreu avaria no km 110, sentido interior, interditando uma das duas faixas. Houve congestionamento e a Polícia Rodoviária desviou o tráfego pelo acostamento.