Motorista morre e 40 ficam feridos em acidente em São José do Rio Preto

SÃO PAULO - Uma pessoa morreu e outras 48 ficaram feridas, entre elas quatro crianças, em um acidente na Rodovia BR-153, a Rodovia Transbrasiliana, em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, na tarde deste domingo.

Um veículo Gol bateu de frente com o ônibus, que transportava parentes de presos que retornavam de Riolândia para São Paulo, por volta das 16h30 de ontem, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O motorista do Gol morreu no local.

Outras 48 pessoas que estavam no ônibus, que capotou após a colisão, sofreram ferimentos, entre elas quatro crianças, com idades de 6 anos, 2 anos e um bebê de dois meses. Duas delas foram levadas para o Hospital de Base, em estado grave.