Motorista morre carbonizado em acidente na Imigrantes

SÃO PAULO - O motorista de uma carreta morreu carbonizado após colidir na traseira de outro caminhão na Rodovia dos Imigrantes, em Diadema, região do ABC. O acidente ocorreu por volta das 4h10 desta quarta-feira, 8, na altura do quilômetro 17, no sentido São Paulo.

De acordo com a Ecovias, concessionária que administra a rodovia, uma carreta carregada de adubo, em que estava a vítima, arrastou outra carreta, carregada de cebola, depois de bater na sua traseira. Com o acidente, o veículo teria pegado fogo. Sem conseguir sair da cabine, o motorista acabou morrendo carbonizado.

A Ecovias afirma que ainda está apurando a causa do acidente. Por volta das 6h, todas as faixas da Rodovia dos Imigrantes estavam bloqueadas no sentido São Paulo. Depois, o acostamento e as faixas 3 e 4 foram liberadas para tráfego. Às 8h, a Rodovia registra oito quilômetros de lentidão no local, entre os quilômetros 25 e 17.