Motorista morre atropelado no acostamento da Bandeirantes

SÃO PAULO - Um motorista morreu e outro ficou ferido ao serem atropelados por uma carreta no acostamento da Rodovia dos Bandeirantes, em São Paulo, na manhã desta quarta-feira, 12. O acidente aconteceu no quilômetro 30, no sentido capital, por volta das 8h30. Eles haviam parado os veículos que conduziam, um carro e um caminhão, para verificar os danos causados por um acidente leve que ocorreu minutos antes.

Conforme a Polícia Rodoviária, uma roda do caminhão se soltou e atingiu o veículo menor. O condutor da carreta passou em seguida pelo local e não conseguiu desviar da roda que estava na pista, atingindo os demais veículos e os dois homens. A vítima fatal foi o motorista do veículo de passeio, que não teve o nome divulgado.