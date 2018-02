Motorista morre atropelado ao ajudar vítimas de acidente na Marginal do Tietê

SÃO PAULO - Um homem morreu na madrugada desta sexta-feira, 14, ao tentar ajudar vítimas de um acidente na Marginal do Tietê. Por conta da interdição da via até o início da manhã próximo ao Cebolão, o trânsito travou em toda a via, sentido Lapa, acumulando 21 km de lentidão no horário de pico.

O acidente aconteceu por volta das 5 horas, na pista expressa, bem perto da Rodovia Castelo Branco. Um caminhão bateu em um veículo de passeio, que acabou batendo na mureta da pista expressa. O motorista de um outro veículo, que vinha atrás, parou para socorrer as possíveis vítimas e foi atropelado, morrendo no local.

Duas faixas da via ficaram interditadas até as 7h50, mas o congestionamento atingia quase toda a extensão da Marginal, indo do local do acidente, na zona oeste da cidade, até a Ponte Aricanduva, na zona leste.

Além da pista expressa, o tráfego ficou carregado também nas outras duas pistas. A local registrava 19 quilômetros de filas, entre a Ponte dos Remédios e Hospital da Vila Maria. A pista central tinha lentidão entre as Pontes Atílio Fontana e Tatuapé.

Chuva. O acidente e a chuva que atingiu a cidade durante a manhã pioraram o congestionamento. Por volta das 9 horas, eram registrados 121 quilômetros de ruas e avenidas com tráfego carregado. Por conta da chuva, 24 semáforos apresentavam problemas nesta manhã, em importantes vias de várias regiões da cidade, como Avenidas Sapopemba, Rubem Berta, Vergueiro e Brigadeiro Luís Antonio.

Duas árvores que caíram por causa da chuva também ajudavam a aumentar o congestionamento. Elas interditaram totalmente as ruas Armando Penteado, junto à Praça Vilaboim, em Higienópolis, e Rua Alberto Faria, no Alto de Pinheiros. Um ponto de alagamento intransitável bloqueava o trânsito na Avenida Pedro Álvares Cabral, perto da Praça Ibrahim Nobre, sentido Pinheiros.