Motorista morre após colidir com árvore na Dutra, em SP

SÃO PAULO - Um motorista morreu na manhã deste sábado, 16, após perder o controle do carro na Rodovia Presidente Dutra e colidir com uma árvore. O carro chegou a atravessar três faixas da pista, no sentido São Paulo, antes da batida.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem chegou a ser encaminhado, em estado grave, para o Hospital de Emergência de Guarulhos, na Grande São Paulo, mas não resistiu aos ferimentos.

O acidente aconteceu no km 221 da rodovia, por volta das 7h20. Não há informações sobre o que teria feito o homem perder o controle do veículo. A vítima ainda não foi identificada.