Motorista morre após caminhão cair na Represa Billings

SÃO BERNARDO DO CAMPO - Um motorista morreu e duas crianças ficaram feridas após caminhão cair na Represa Billings, na Rodovia Anchieta, na região de São Bernardo do Campo, no ABC paulista. O acidente aconteceu por volta das 2h20 desta terça-feira, 19, na altura do km 33 da rodovia, no sentido litoral.

Segundo a Ecovias, concessionária responsável por administrar o sistema Anchieta-Imigrantes, o motorista perdeu o controle do caminhão e bateu em uma mureta. Com a colisão, as duas crianças, que não usavam cinto de segurança, teriam sido jogadas para a pista. Já o condutor ficou preso no veículo e caiu na represa. O nome e a idade das vítimas não foram informadas pela Polícia Rodoviária.

Tendo sofrido apenas ferimentos leves, as duas crianças foram encaminhadas ao Pronto-Socorro de São Bernardo. O Corpo de Bombeiros encontrou o veículo submerso e o condutor, já morto, preso à cabine do caminhão.

Por causa do acidente, a Rodovia Anchieta teve o sentido litoral completamente bloqueado por cerca de duas horas e meia. A interdição foi feita às 2h15, para prestação de socorro das vítimas e retirada dos detritos da mureta na pista. Por volta das 9h30, nenhuma faixa estava bloqueada e o tráfego na região era bom, informou a Ecovias. O caminhão, no entanto, permanece na represa.