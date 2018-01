Motorista morre após colidir em boi na Presidente Dutra

SÃO PAULO - Um motorista morreu depois de atingir um boi e colidir em outros dois veículos na Rodovia Presidente Dutra, entre Guarulhos e Arujá, na Grande São Paulo, no início da madrugada desta sexta-feira, 24. Conforme a concessionária NovaDutra, o acidente aconteceu no quilômetro 206, no sentido Rio de Janeiro, por volta da meia-noite.

Dois automóveis e uma caminhonete, cujos modelos não foram divulgados, se envolveram no acidente. A vítima ainda não foi identificada. Não há mais bloqueios da rodovia na região, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).