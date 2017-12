Motorista morre após acidente na Rodovia Dom Pedro I

Uma pessoa morreu em um acidente entre dois caminhões na Rodovia Dom Pedro I, na região de Campinas, no interior de São Paulo, por volta das 7 horas desta quinta-feira, 15. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, um caminhão bateu na traseira de outro, no acesso da Rodovia Dom Pedro para a Rodovia Anhanguera. O motorista de um dos veículos morreu no local. A PRE não tinha informações sobre outros feridos. Por conta do acidente, a Anhanguera acumulava congestionamento nos dois sentidos. Para quem seguia para São Paulo, a lentidão chegava a três quilômetros. No outro sentido, devido à curiosidade dos motoristas, a morosidade era de um quilômetro.