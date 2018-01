Motorista morre ao cair em cratera aberta pela chuva em rodovia

SOROCABA - Um homem morreu ao cair com o carro que dirigia na cratera aberta pela chuva na Rodovia da Amizade, vicinal que liga Agudos a Borebi, no sudoeste paulista. O acidente ocorreu de madrugada, mas o veículo com o corpo só foi encontrado na tarde deste domingo (31) pelo irmão da vítima. Ele acionou a Polícia Militar. O veículo estava quase todo submerso nas águas do Rio Lençóis, que passa no local.

Os bombeiros encontraram o corpo ao retirar o veículo do rio. De acordo com a PM, a vítima tinha saído de madrugada da casa da namorada, em Agudos, e seguia para Lençóis Paulista, quando desapareceu. A cratera surgiu na cabeceira de uma ponte, corroída pelas águas. Ainda segundo a PM, o local estava sinalizado apenas com cavaletes. Um caminhão já havia caído no rio na sexta-feira (29), mas o motorista saiu ileso.

No último dia 23, quatro pessoas morreram depois que o carro em que viajavam despencou no vão deixado pela queda de uma ponte, na rodovia vicinal Alberto Lahoz de Carvalho, em Catanduva.