Motorista morre ao bater carro em ônibus

Ricardo Valota, do estadao.com.br

Uma jovem de 25 anos morreu e um rapaz de 19 ficou gravemente ferido, por volta das 22 horas desta quarta-feira, 30, após o carro ocupados por eles, um Honda Fit, bater violentamente contra a traseira de um ônibus, pertencente ao Consórcio Via Sul na pista sentido Aeroporto da Avenida Rubem Berta, 50 metros após o Viaduto Pedro de Toledo, na Vila Mariana, zona sul de São Paulo. A jovem, que estava no banco de passageiro, morreu no local.

Segundo testemunhas o airbag não teria funcionado. O rapaz de 19 anos que estava ao volante foi encaminhado em estado grave para o Hospital São Paulo. O coletivo, de linha 5652(Praça da Sé - Jardim IV Centenário), estava parado em um ponto e foi atingido na traseira. Nenhum dos passageiros ficou ferido. Duas das três faixas de rolamento da avenida foram bloqueadas para o resgate do motorista do automóvel e para permitir o trabalho da perícia.