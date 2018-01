Motorista mata uma criança e atropela duas na zona leste de SP

Um menino de 11 anos morreu e duas crianças ficaram gravemente feriadas após serem atropeladas em Sapopemba, zona leste de São Paulo, por volta das 17 horas deste domingo, 22. Após o acidente, populares tentaram linchar o condutor do veículo, que foi socorrido pelo SAMU, segundo o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar.

As vítimas estavam na Avenida Arquiteto Vila Novas Artigas, na altura do número 921, em Sapopemba, quando foram atingidas por um veículo. Não foram divulgados os nomes da vítima.

Segundo os Bombeiros, as duas crianças gravemente feridas foram levadas para o Hospital Santa Marcelina, em Itaquera, na zona leste da capital. Após o acidente, o motorista foi agredido por populares e sofreu ferimentos graves. Ele foi socorrido pelo SAMU.

De acordo com a Polícia Militar, o boletim de ocorrência do caso será registrado no 69º Distrito Policial (Teotônio Vilela).