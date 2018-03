Motorista mata menina e fere 2 durante racha

A adolescente Fabiana Lima, de 14 anos, morreu na hora. Sua prima, Amanda Alves, de 15, e o menino Leonardo Maurício da Silva, de 8, tiveram ferimentos graves e permaneciam internados ontem no Hospital Regional de Sorocaba. Moradores tentaram linchar o motorista.

O acidente aconteceu às 21 horas, no Jardim Santo André, zona norte da cidade. Testemunhas disseram que Santos parecia disputar um racha com outro carro. Antes de subir na calçada, ele atingiu a traseira desse veículo e perdeu o controle. Após o atropelamento, Santos, que não tem carteira de habilitação, tentou fugir, mas foi contido e espancado pelos moradores. Eles também quebraram vidros e faróis do carro. O linchamento só foi evitado porque a Polícia Militar chegou rapidamente.

Policiais recolheram latas de cerveja vazias no veículo. O motorista deve responder processo por homicídio doloso se comprovada a embriaguez. Moradores protestaram ontem no bairro.