Motorista mata grávida e mais 2 em Fortaleza Uma motorista de 20 anos invadiu na tarde de ontem uma calçada na Avenida Deputado Paulino Rocha, no bairro Cajazeiras, em Fortaleza (CE), e acabou matando a adolescente grávida Marcilene Silva Maia, de 17 anos, a filha dela, de 1, e José Flávio Bezerra, de 56. Segundo a Autarquia Municipal de Trânsito, Amanda Cruz da Silva perdeu o controle do carro ao descer um viaduto e bateu em um poste antes de invadir a calçada. Sob ameaça de linchamento, ela foi retirada do local com ajuda policial e seguiu para o 30.º DP.