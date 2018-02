Motorista já paga pedágio no Trecho Sul do Rodoanel

Os motoristas que trafegam pelo Trecho Sul do Rodoanel Mario Covas passaram a pagar pedágio desde a zero hora de hoje. O valor da tarifa é de R$ 2,50 para carros de passeio e de R$ 1,25 para motocicletas. Veículos comerciais pagam R$ 2,50 por eixo.

Apesar de ter seis praças de pedágio, o motorista só paga a tarifa uma vez. Independentemente da quilometragem percorrida, a cobrança é feita sempre na saída do ramal. Caso o motorista venha pelo Trecho Oeste, ele pagará duas vezes: uma tarifa no fim de cada trecho.

A parte sul do Rodoanel recebe em média 70 mil veículos por dia. Desde anteontem, as praças de pedágio funcionam em esquema de "operação assistida". Os valores não foram cobrados, mas já havia funcionários informando sobre a cobrança e distribuindo panfletos.

Para começar a cobrança, o consórcio SPMar precisou realizar uma série de melhorias na rodovia, como a colocação de placas e pinturas de faixas. Uma das reclamações dos motoristas é a falta de cabines de telefone de emergência. Elas devem ser instaladas a cada quilômetro da via até março do ano que vem.

A estrada tem 61,3 quilômetros. Começa na Rodovia Régis Bittencourt, no entroncamento com o Trecho Oeste, interliga as Rodovias Anchieta e Imigrantes e segue até o prolongamento da Avenida Papa João XXIII, em Mauá, Região Metropolitana de São Paulo.

O Trecho Sul foi aberto em março de 2010, quando a operação passou para a concessionária SPMar. Além de assumir a via, a empresa também ficou responsável pela construção do Trecho Leste do Rodoanel. A obra foi iniciada na quarta-feira da semana passada, dia 17, e terá investimento de R$ 2,8 bilhões. A SPMar também poderá explorar o pedágio nesta parte do Rodoanel.

O Trecho Leste tem previsão de entrega para 2014. Ele vai ligar a Avenida Papa João XXIII, no entroncamento com a pista Sul, ao futuro Trecho Norte - cujo edital está em fase de elaboração.