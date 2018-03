Motorista invade bloqueio de corrida no Ibirapuera e atropela sete pessoas

SÃO PAULO - Um motorista invadiu uma área bloqueada para uma corrida na região do Parque do Ibirapuera, zona Sul de São Paulo, e atropelou sete pessoas por volta das 8h30 deste domingo, 16, segundo a Companhia de Engenharia e Trágego (CET). Pelo menos duas pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para hospitais da região.

Após o atropelamento, o motorista Ricardo Gonçalves dos Santos, de 32 anos, foi detido pela Polícia Militar e encaminhado ao 27º DP. De acordo com a PM, o motorista fez o teste do bafômetro e não foi constatada embriaguez. Além disso, o motorista teria afirmado que perdeu o controle do veículo, invadindo a área restrita, sem intenção.

O atropelamento ocorreu na Av. Pedro Álvares Cabral, sentido Pinheiro, junto à Praça Ibrahim Nobre, perto do Obelisco. A região está bloqueada para a realização da 20ª Maratona de Revezamento da Cidade de São Paulo.

Oito viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviadas para socorrrer as vítimas. Uma delas foi encaminhada para o Pronto Socorro do Ibirapuera e outra para o Hospital Albert Eistein.