Motorista ganha viaduto na chegada da Dutra a SP

Parte da segunda fase da ampliação da Marginal, a ponte tem 270 metros de extensão e duas faixas de rolamento. A entrada da Dutra para a Tietê é um recorrente gargalo no trânsito.

Os motoristas que optarem pela pista central seguirão livres no sentido da Castelo Branco. Já a pista local é o melhor caminho para quem tem como destino algum ponto no entorno da chegada da Dutra, a partir da Vila Maria, zona norte da capital.

Falta concluir uma ponte sobre o Rio Tietê que permitirá o acesso direto do tráfego que vem da zona leste para a Avenida Cruzeiro do Sul no sentido centro, além do complexo Bandeiras, uma ponte estaiada que começa na Avenida do Estado, ao lado do Tamanduateí, cruza o Tietê e desemboca na pista local da Marginal, em ambos os sentidos.