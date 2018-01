Motorista foge após atropelar e matar motociclista no Itaim

SÃO PAULO - Um motorista atropelou e matou um motociclista na manhã desta sexta-feira, 8, no bairro Itaim Bibi, zona sul da cidade. Depois do acidente, que aconteceu no cruzamento da Avenida Juscelino Kubitschek com a Rua Professor Atílio Innocenti, o veículo foi abandonado próximo ao local, na Rua Lopes do Amaral. O motociclista foi levado por uma ambulância ao Hospital São Paulo, na Vila Clementina, mas morreu. A moto ficou destruída e os policiais encontraram o carro parcialmente danificado. O motorista não foi encontrado.