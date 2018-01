Motorista erra caminho e provoca ira do público Uma motorista, que levava um ônibus com passageiros que iam do Terminal Alvorada, na Barra da Tijuca, em direção à Cidade do Rock, errou o caminho na tarde de sexta-feira, primeiro dia da programação. Desesperados para chegar na hora do show de seus ídolos, os fãs que estranharam o trajeto começaram a gritar e pedir para a moça voltar. "Dá um GPS pra ela", diziam. Ajudada por um policial, ela manobrou e retornou de ré até voltar ao trecho certo. "Perdi o começo do show em homenagem ao Cazuza, que eu queria tanto ver", disse uma passageira.