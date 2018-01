Motorista enfrenta trânsito ruim na capital paulista

Os pontos de congestionamento em São Paulo somavam 174 km às 19 horas desta sexta-feira, 12, em decorrência do excesso de veículos. O índice equivale a 20,8% dos 835 km monitorados pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), inferior à média para o horário, de 23,7%. A pior situação era verificada na zona sul, cujas vias respondiam por 38% da lentidão verificada. Veja também: Saiba como fugir do estresse no trânsito na época do Natal Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Piores pontos de lentidão - Corredor Norte-Sul: congestionado em 8,7 quilômetros, entre a Praça da Bandeira e o Viaduto João Julião da Costa Aguiar, no sentido do Aeroporto de Congonhas, e outro chegava a 4,6 km no sentido Santana, a partir do Viaduto General Euclides de Figueiredo - Marginal do Tietê, a fila de engarrafamento estendia-se por 7,8 km na pista local, no sentido da Rodovia Ayrton Senna, entre as Pontes Atílio Fontana e da Casa Verde - Avenida dos Bandeirantes: lentidão por 6 km no sentido da Rodovia dos Imigrantes, da Marginal do Pinheiros até o Viaduto do Jabaquara Atualizada às 19h19